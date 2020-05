Familiegeluk langs A27 ruw verstoord: rode trechterman verliest zoontje

Bredase Noortje (34) maakt luchtige herinnerin­gen aan dagen die soms moeilijk zijn

16:57 BREDA - Sinds Nederland op 15 maart op slot ging, staat elke dag opnieuw, precies anderhalf uur voor zonsondergang, Noortje Haegens (34) in het trappenhuis van haar appartementencomplex in de Graaf Hendrik III-laan in Breda.