Familie verscheurd door ruzie over coronavaccin voor gehandicapte broer

Slachtof­fer bij steekinci­dent in Breda is een jongen van 16 jaar, de verdachte ook

31 maart BREDA - Het slachtoffer van de steekpartij bij de skatebaan aan het Paradijspad in Breda, dinsdagavond, is een jongen van 16. Dat laat de politie woensdag weten. Ook de opgepakte verdachte is 16 jaar.