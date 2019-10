Faillissement jeugdzorgorganisatie Juzt op laatste nippertje afgewend

Celstraf voor heroïne­junks die tasje roofden in Breda

17:35 BREDA - Een stel dat op 2 maart in Breda een 24-jarige vrouw beroofde van haar tas, moet de gevangenis in. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdag. De man, die de feitelijke beroving pleegde, kreeg tien maanden cel, de vrouw zes. Voor beiden geldt dat twee maanden daarvan voorwaardelijk is.