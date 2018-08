Faillissement Bredase fruittransporteur Mooy verrast FNV

Mooy is gespecialiseerd in het transport en de tijdelijke opslag van fruit, groenten, bloemen en planten. Ruim 260 werknemers telt het bedrijf met hoofdkantoor in Waddinxveen en tachtig vrachtwagencombinaties op de weg. In 2009 breidde het bedrijf uit met een logistiek complex op Hazeldonk ter grootte van twee voetbalvelden. Deze Bredase vestiging is gericht op de Zuid-Europese en vooral Franse markt.

Doorstart

De curatoren onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een doorstart en proberen het bedrijf de komende tijd open te houden. Er zouden al diverse gegadigden zijn.

De arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn, zoals gebruikelijk bij een faillissement, opgezegd. Dan geldt een opzegtermijn van maximaal zes weken waarin de medewerkers in dienst en aan het werk kunnen blijven voor Mooy Logistics.

Verliesgevend

Mooy is in 1952 opgericht. Eind 2016 nam HZ Logistics een meerderheidsbelang in Mooy, dat sinds 2011 verliesgevend was. Een reorganisatie moest de bedrijfsresultaten verbeteren, maar de afgelopen maanden zijn, zo stelt het bedrijf in een verklaring, ‘zeer teleurstellend’ verlopen. Bij gebrek aan perspectief hebben de aandeelhouders besloten om het failissement aan te vragen.

Verrast

“We zijn hier enorm door verrast, we hebben het faillissement uit de media moeten vernemen”, zegt bestuurder Arie van Dijk van FNV Transport en Logistiek. “We hebben het niet zien aankomen, Mooy is een groot bedrijf met veel chauffeurs en rijdend materieel. Van buitenaf leken ze de boel op orde te hebben. Maar misschien was de overname een paar jaar geleden een teken aan de wand."

Lastige markt

Hoe het bedrijf precies in de problemen is gekomen moet nog worden onderzocht. Volgens een van de curatoren werkt Mooy in een lastige markt omdat het om verse producten gaat die snel geleverd moeten worden. “Als er dan iets misgaat bij een bestelling kan het moeilijk zijn dat op tijd recht te zetten.”

Gesprek