Failliet Taco Bell maakt doorstart: restaurants waarschijnlijk binnen paar dagen weer open

,,De vooruitzichten zijn zeer goed", zo vertelt Van den Berg over de restaurants in Tilburg, Eindhoven en Breda. ,,Als opnieuw overeenstemming wordt bereikt over de huur van de panden, kunnen de deuren weer open. In dat geval heb ik het dus eerder over een termijn van dagen dan weken", zo stelt hij.

Taco Bell, een fastfoodrestaurant met taco's, nacho's en burrito's, werd op 10 december failliet verklaard, anderhalf jaar na opening van de eerste vestiging. Dit kwam doordat een investeerder zich terugtrok, juist op het moment dat er geïnvesteerd werd in nieuwe vestigingen in Den Bosch, Utrecht en Den Haag. Daardoor was er in elk geval te weinig geld om het Haagse restaurant af te bouwen en de rekeningen te betalen, zo staat in het faillissementsverslag. De interieurbouwer vroeg vervolgens het failliet aan. Daarop gingen ook alle andere dochtermaatschappijen failliet en gingen de restaurant op 30 november per direct dicht. Het failliet zou dus in eerste instantie niet te wijten zijn aan slechtlopende restaurants. Waarom de investeerder zich terugtrok, blijft wel onduidelijk.

Geen doorstart voor geplande vestigingen

Ook in Den Bosch was al een pand gehuurd aan de Markt (waar voorheen de McDonald's zat) en stonden de vacatures online. ,,Maar al deze geplande vestigingen maken geen onderdeel uit van de doorstart”, zo vertelt Van den Berg. ,,Of de nieuwe eigenaar verder wil met deze plannen en op wat voor termijn, dat is verder aan hen.” Taco Bell had in elk geval de ambitie om de komende jaren zo’n vijftig restaurants te openen in Nederland, maar blijft dus even steken op de drie Brabantse zaken. In thuisland Amerika is het met ruim 6.000 filialen een van de grootste fastfoodketens.