Facelift winkelcentrum Hoge Vucht blijft nog uit

BREDA - De facelift van winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord laat nog op zich wachten. In januari van dit jaar gaf de gemeente al een positief oordeel over de herontwikkeling van het centrum, nadat eigenaar ASR Real Estate in de zomer van 2018 een initiatiefplan daartoe had ingediend. Maar pas begin 2020 wordt duidelijk of er ook echt iets gaat gebeuren.

Het plan gaat onder andere over restyling van entrees, een nieuwe overkapping, uitbreiding van winkelruimtes, het creëren van een horeca-plein en het realiseren van extra woningen boven het centrum.

Parkeerplaatsen

De uitbreiding (ongeveer 1.500 vierkante meter) heeft ASR gesitueerd aan de Roeselarestraat, ter plaatse van de huidige garageboxen. Met die uitbreiding - en het herschikken van bestaande ruimtes - kunnen grotere winkels worden gecreëerd. Volgens ASR is het een trend dat retailers grote zaken willen.

Het college van B en W zei in januari onder voorwaarden te willen meewerken aan de plannen. Zo zouden er met name veel meer parkeerplaatsen moeten komen. Volgens berekeningen van de gemeente zou na de uitbreiding behoefte zijn aan 720 parkeerplaatsen. Nu zijn er 550 parkeerplekken, wat eigenlijk al te weinig is.

100-dagen

Nadat het lang stil was geweest rond de plannen, werd WC Hoge Vucht in oktober concreet genoemd in een stuk van wethouder Paul de Beer over de nieuwe 100-dagen aanpak van de gemeente. Daarmee wil Breda versneld bouwplannen vlot trekken. De aanpak is medio dit jaar bijvoorbeeld toegepast voor woningbouwprojecten op het Kerry- en Hero-terrein.

De Beer schreef dat voor een aantal andere projecten de versnellingsaanpak ook zou kunnen worden opgestart, waaronder de herontwikkeling van Winkelcentrum Hoge Vught. Navraag leert nu dat het nog niet zover is en het zelfs nog niet duidelijk is of het wel gaat gebeuren.

Planfase

“Momenteel zitten wij nog in de planfase en doen wij onderzoek naar de mogelijkheden om winkelcentrum Hoge Vucht te revitaliseren. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 hopen wij een beter beeld te hebben”, laat een woordvoerder van ASR weten.