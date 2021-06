Facebook blokkeert gemeenteraad Breda: 'Sinds Trump is Facebook gevoeliger voor politieke thema's’

De Facebook pagina van de Gemeenteraad Breda is om nog onbekende reden geblokkeerd door Facebook. Dat heeft de griffie vandaag laten weten. ,,De pagina is niet meer bereikbaar. We proberen uit alle macht met Facebook in contact te komen voor een oplossing. In de tussentijd publiceren we meer op de andere sociale mediakanalen: LinkedIn, Twitter en Instagram", aldus griffier Paul Piket.