F-16 waakt stoer en fier over de KMA, onder de Duiventoren op Kasteel van Breda

videoBREDA - Kolonel-vlieger Gerbe Verhaaf (53) glundert. Achter hem staat de F-16 waar hij heel wat uren het luchtruim mee verkende en verdedigde. Op missies in voormalig Joegoslavië, in Afghanistan. En nu staat de J-866 te blinken op het Kasteel van Breda, thuisbasis van de KMA.

Het is al bijzonder dat de Koninklijke Militaire Academie (KMA) een vlieger als commandant in de leiding heeft (zover bekend de eerste keer), daar komt nu de F-16 bij. De straaljager is vorige week met groot materieel overgekomen van vliegbasis Volkel en is gisteren ceremonieel onthuld als ‘poortwachter’.

In ere houden

Alles in de traditie van de Koninklijke Luchtmacht een toestel na uitfasering in ere te houden. Zo is de F-16 stoer en fier onder de Duiventoren van het Spanjaardsgat, op een grasperk gestationeerd en houdt de straaljager een oogje in het zeil, symbolisch dan. Zoals verderop een Leopard 1-gevechtstank staat, ook een iconisch stukje militair materieel die dan met name de landmacht vertegenwoordigt.

Quote Het gevoel als je een F-16 in stapt, die eerste keer vergeet je nooit meer. Gashendel naar voren en dan jee... Gerbe Verhaaf, Commandant KMA

Vorig jaar was er ook al een F-16 op het KMA-terrein geplaatst (de J213), maar die is na een paar maanden weer weggehaald omdat het onderhoud door chroom 6 gezondheidsrisico's met zich meebracht. Deze F-16 blijft in ieder geval de komende twintig jaar staan. Met dank ook aan het 900 squadron op vliegbasis Volkel dat het plaatwerk met de nodige zorgvuldigheid keurig in de grondlak heeft gezet.

Volledig scherm ‘Onthulling’ van de nieuwe poortwachter op het KMA-terrein op het Kasteel in Breda: een F-16 van vliegbasis Volkel. © Pix4Profs/René Schotanus

Puike klus

Cadet-sergeant Bas Krap, voorzitter van de luchtmacht-cadettenvereniging De Manche, coördineert het onderhoud van het toestel en sprak lovend over de puike klus die de collega's op Volkel hebben geleverd. Hij kreeg van luitenant-kolonel Joop Hartog, commandant cadettenwing, tevens plaatsvervangend commandant van de KMA, de formele ‘wasinstructie’ overhandigd.

Daar word je nooit sjagerijnig van

Commandant Verhaaf (goed voor 2500 vlieguren in de F-16): ,,Het blijft het mooiste wat er is. Het gevoel als je een F-16 in stapt, die eerste keer vergeet je nooit meer. De gashendel naar voren en dan jee... Een dag vliegen, daar word je nooit sjagerijnig van.” De J-866 is in 1981 gebouwd, het was de eerste F-16 van de Koninklijke Luchtmacht die in 1990 werd afgeleverd met een remparachutehuis.

Januari 2019, de laatste vlucht

De J-866 ging op 14 januari 2019 voor de laatste keer take-off. Het toestel heeft ruim 5713 uur gevlogen en 38 jaar dienst gedaan.

Voor de functie van poortwachter is het toestel voorzien van een banner in Brabants bont, met op de staart het logo van de KMA. De F-16 maakt plaats voor een nieuwe generatie jachtvliegtuigen: de F-35 Lightning II.