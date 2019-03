Ezeltje-prik met Forum voor Democratie

Op onze redactie in Breda zit ik tegenover Nico Schapendonk, die onder meer over de provinciale politiek schrijft. Ik heb hem de afgelopen weken wel twintig keren horen bellen met het kantoor in Prinsenbeek waar Eric de Bie notaris is. Steeds met de vriendelijke vraag of de heer De Bie hem te woord wil staan voor een interview. De Bie, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Brabant, gaf geen sjoege.

In zijn overwinningsspeech zei Thierry Baudet woensdagavond dat journalisten de samenleving ‘ondermijnen’. Maar zodra we zijn Brabantse kandidaat een podium willen bieden, geeft die niet thuis. Ik dacht eerst dat De Bie niet mocht van Baudet, die de verkiezingen immers alleen gebruikte om met FvD in de Eerste Kamer te komen. Provinciale brekebenen konden dat heilige doel alleen maar dwarsbomen.

Maar inmiddels heeft De Bie ná de verkiezingen wel enkele woorden gewisseld met de pers. Collega’s van het Brabants Dagblad spraken hem maar liefst twee minuten voor een verhaal dat vandaag ook in BN DeStem staat. En hij heeft werkelijk niets te melden. Ook de andere nieuwe Brabantse provinciale staten-leden van FvD lijken amper nagedacht hebben over wat ze straks in Den Bosch moeten gaan doen.

Toch hebben in Breda 8751 mensen op FvD gestemd, bijna twaalf procent van de stembusgangers. Als je dat naar de gemeenteraad vertaalt, betekent dat een zetel of vijf. Of FvD überhaupt geïnteresseerd is de gemeentepolitiek betwijfel ik. Maar ik weet zeker dat zich in Breda al mensen warmlopen om een lokale afdeling op te richten. Zo zie ik party-ondernemer Cees van der Horst op Facebook openlijk flirten met FvD.

Van der Horst is vorig jaar uit de gemeenteraad verdwenen nadat zijn partij BOB te weinig stemmen kreeg. FvD zou voor hem een ideaal vehikel zijn om over drie jaar weer mee te gaan doen. Als hem dat lukt, kijk ik nu al uit naar zijn campagne-filmpjes. Eerder liet Van der Horst een kameel over straat lopen die ‘bobbobbob’ neuriede. Aangezien Baudet in het Frans ‘ezel’ betekent, kan hij nu misschien iets met Ezeltje-Prik gaan doen, want de Uil van Minerva kennen we ondertussen wel.