Ezels en schapen verlaten 's nachts de kerststal

BREDA/RIJSBERGEN - Het is een tafereel dat zich deze dagen elke avond opnieuw afspeelt in hartje Rijsbergen. Daar komt Harry Aerts, stapt doodgemoedereerd de grote kerststal naast de kerk binnen en haalt er de ezel en de twee schapen weg.

Levende dieren zijn de grote publiekstrekkers van kerststallen. In dorpen als Princenhage, Rijsbergen en het Vlaamse Zondereigen, kunnen ze steevast rekenen op vertederd publiek. ,,Mooi is dat”, vindt Aerts, maar voegt er meteen aan toe: ,,Het is wel een hele verantwoordelijkheid.”

Veilig

Niet alleen moet voor de dieren in de stal goed worden gezorgd. ,,Ook moeten we voorkomen dat er iets met ze gebeurt als wij er even niet bij zijn. .” En dus: ,,Breng ik de dieren, die wij hebben geleend van de kinderboerderij van Amarant, elke avond naar een stukje grond bij mijn huis. Dat voelt wel zo veilig.”

Bovendien: ,,Is het ook wel rustig voor de dieren als ze even weg zijn”, zegt in Breda Irèn Nooren van de Stichting Kerststal Princenhage. ,,Bij ons staan twee ezels en twee schapen. Tegen de avond haalt onze dierencommissie ze weg en brengt ze naar hun nachtverblijf. In de ochtend worden ze om negen uur terug gebracht.” Ze lacht: ,,Ze draaien dus keurige werkdagen van negen tot vijf.” En weekenddiensten. ,,O ja.”

Aaitraining

De ezels in Princenhage (een moeder, Juul, en haar dochter Guusje) zijn van SnoezEzels uit Prinsenbeek. Dieren die speciaal zijn getraind om bijvoorbeeld bij ouderencentra en zorginstellingen te worden geaaid. Hoewel de dieren in de stal goed worden verzorgd: ,,Kunnen we het niet laten om toch elke dag even een kijkje te nemen”, zegt Ilona Schalks van SnoeZezels. Met oud en nieuw haalt ze Guusje en Juul naar huis. ,,Zodat we weten dat ze geen last hebben van vuurwerk.”

In Zondereigen, vlak over de grens met Baarle-Nassau, trekt de kerststal jaarlijks honderden bezoekers. De ezels, schapen, kippen, duiven en konijnen, waarvoor een speciale dierenverzorger is aangetrokken, blijven ‘s avonds in de stal. ,,Die gaat wel op slot”, zegt Frans van Gils.