Extremisme in Breda: niet alleen maar zoeken naar die ene jihadist

Bredase horeca in mineur: ‘Er zijn heel wat traantjes gelaten’

9:03 BREDA - Nog zeker vier weken blijft de horeca dicht. Nieuwe zaken in Breda zien hun planning in het water vallen. Diverse restaurants en een enkel café proberen nog enige omzet te halen met bezorgen of afhalen. Maar de meeste horecabedrijven zijn gewoon gesloten.