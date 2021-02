Extreme kou: Breda verruimt opvang dak- en thuislozen; ophalen afval even op laag pitje

Wethouder Miriam Haagh (PvdA, gezondheid): ,,Vanwege de coronamaatregelen en de avondklok zijn de voorzieningen voor dak- en thuislozen onlangs al uitgebreid. Zo kunnen álle dak- en thuislozen gebruik maken van een noodopvang. Ook diegene die hier normaal gesproken geen recht op hebben”, doelt ze met name op mensen uit Oost-Europese landen die hier werken of werkten en geen dak boven hun hoofd hebben.

Echt niemand op straat

De vorstopvang aan de Nansenweg (20 bedden), die op 30 november open ging, gaat de komende dagen iets eerder open, om 15.30 uur en sluit om 09.00 uur. In het weekend is deze opvang 24 uur per dag geopend. Er is de beschikking over douche en toilet en ‘bewoners’ krijgen een warme maaltijd en ontbijt. Er is begeleiding en samen met de GGD houdt de gemeente de gezondheid van de mensen in de gaten.

Haagh: ,,We bieden dak- en thuislozen nu 24 uur per dag een dak boven het hoofd.”

Ophalen afval even op laag pitje

Het ophalen van het huisafval gaat deze week in Breda op een laag pitje. ,,Door de gladheid kunnen we niet iedere straat in. De huiscontainers halen we daarom deze week niet op. Dat krijgen we niet voor mekaar”, aldus wethouder Daan Quaars (VVD, afvalbeleid).

Er zijn een paar uitzonderingen. Zo rijdt afvalservice wel in de binnenstad: ,,De wegen daar zijn beter begaanbaar.” En de containers bij de hoogbouw, de flats worden wel geleegd. Dat geldt ook voor de ondergrondse containers, omdat die anders overvol raken. De milieustraat aan het Spinveld blijft open (doordeweeks), die aan de Slingerweg (zondag) ook. Het aanbieden van grofvuil kan ook doorgaan.

Quaars: ,,We realiseren ons dat de huishoudens met afval blijven zitten. Gft is niet onze grootste zorg. Er is niet veel groenaanbod en als het om etensresten gaat is het vrieskoud. Wat papier en plastic betreft is er veel aanbod. We doen een beroep op de bevolking dat even op te slaan.”