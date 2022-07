Extreme hitte in complex ‘levensgevaarlijk’ voor Bavelse ouderen: ‘het is net een oven’

‘Als mijn moeder dood neervalt, stel ik jullie aansprakelijk’. Die woorden heeft Jan van den Brandt letterlijk aan Laurentius gestuurd, in de hoop dat de Bredase woningcorporatie eindelijk actie onderneemt om de hitte op de galerij van het complex aan het Jack van Gilsplein aan te pakken. ,,Het is levensgevaarlijk voor de bewoners, het is net een oven. De warme lucht is erg benauwend.”