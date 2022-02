Extreem vroege geitjespret in Prinsenbeek

Het is nog niet over met de vervroegde lentepret, want er is op dit moment nog een geit hoogzwanger. ,,Dus misschien komen er nog een paar geitjes bij”, zegt Nelemans. De bok die de geiten heeft gedekt was tot donderdag op de weide aanwezig, maar daarna is ie na een verblijf van enkele maanden in Prinsenbeek teruggekeerd naar huis. Te wild, te onrustig. Het is beter zo.