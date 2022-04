Extra zendmast om de duizenden foto's te kunnen versturen op 538 Koningsdag in Breda

Het dorpscafé? Zundert had er ooit de meeste van het land, wel zeventig

ZUNDERT - Nergens in Nederland trof je ooit zoveel cafés als in grensdorp Zundert. Misschien wel zeventig. In de tijd dat elk kerkdorp een brouwerij had, vaak zelfs meer. Wie van bier houdt, móet naar een dorstig makende expositie in Zundert. Wie niet van bier houdt trouwens ook.

