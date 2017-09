Extra werk met invliegen van de atleten: Ryanair zit ook Singelloop dwars

Frans Jacobs heeft het er maar druk mee. Als de man die atleten aantrekt voor de Singelloop bezorgt het in de problemen geraakte Ryanair ook hem kopzorgen. ,,Veel van de lopers en loopsters kiezen er voor om met goedkope tickets naar Nederland te vliegen. Daardoor weet een aantal niet hoe ze nu verder moeten”, zegt Jacobs over het feit dat een deel van zijn atleten ‘ergens’ is gestrand omdat Ryan Air de nodige vluchten heeft geschrapt als gevolg van personele problemen.

Vlucht geschrapt

Hoeveel snelle benen daardoor de start van de Singelloop niet halen? ,,Dat kan ik nu nog niet inschatten. Dat zal zondag blijken”, aldus Jacobs, die gistermiddag onder meer druk doende was met een gecontracteerde Marokkaan die er bij een tussenstop in Bergamo achterkwam dat zijn Ryanair-vlucht naar Nederland was geschrapt.

Over zijn top-5 maakt Jacobs zich voorlopig nog de minste zorgen. ,,De atleten van Jos Hermens (Global Sports) en Gerard van de Veen (Volare Sports) worden de komende dagen gehuisvest in respectievelijk het nabijgelegen hotel of vakantiepark van beide managers. Ik verwacht hen zaterdagavond gewoon in ons atletenhotel (Campanile) in Breda.”

Regen

Volledig scherm De aangekondigde regen is een ander puntje van zorg voor de organisatie. © Else Loof De aangekondigde regen is een ander puntje van zorg voor de organisatie. ,,Zelf trek ik gewoon mijn regendichte pak aan”, zegt Jacobs, die als speaker ook nog eens de stem is van het evenement.



,,In Eindhoven heb ik eens zeven uur in de stromende regen gestaan. Er stond bijna geen publiek en de gefinishte atleten doken snel naar binnen. Ach, het hoort erbij.”



De topatleten zullen zeker niet wegblijven voor de eventuele regen, weet Jacobs. ,,Regen is alleen niet gunstig voor het aantal na-inschrijvingen. De echte atleten en lopers zijn over het algemeen blij met wat regen. Daardoor zit er meer zuurstof in de lucht en dat loopt lekkerder. Het is wel uitkijken voor blessures als de keien op de Grote Markt echt nat en glibberig worden.”

Record

Het brengt Jacobs bij de gewetensvraag of hij zondag liever een nieuwe toptijd ziet (onder het uur weer) of een nieuw record qua deelnemersaantal. ,,We houden ons nog altijd vast aan de drie pijlers waarop het evenement volgens ons moet steunen: breedtesport, topsport en jeugd. We zullen blij zijn als we het aantal van 18.000 deelnemers zondag kunnen consolideren. Dat geldt ook zo voor de eindtijd van de winnaar. Vorig jaar was die voor het eerst onder het uur (59.50). Dit jaar gaan we weer voor zo’n tijd", verzekert 'Mister Singelloop'.