Extra tribuneplaatsen Corso Zundert vanaf 4 augustus in de verkoop

Fort Oran­je-uitbater Engel wraakt rechtbank

12:03 BREDA (ANP) - Eigenaar Cees Engel en zijn juridisch adviseur Jeroen Pols van camping Fort Oranje in Rijsbergen hebben de politierechter in Breda gewraakt. Dat gebeurde dinsdag in een strafzaak over het ongeoorloofd betreden van de camping op 3 december vorig jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het wrakingsverzoek wordt behandeld.