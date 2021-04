Extra toezicht en controles in Valkenberg en centrum Breda tijdens Koningsdag

Partybus­sen tegengehou­den door politie en ME in Breda: ‘Na 13 maanden stilstaan willen we gewoon een rondje rijden’

24 april BREDA - Zeven partybussen van het bedrijf Party Express werden zaterdagmiddag tegengehouden door politie en ME in Breda. Ze mogen het terrein niet af en ontvingen een rijverbod van 24 uur. De politie ging uit van een manifestatie waar geen vergunning voor afgegeven is.