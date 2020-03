Extra opvang ouderen met corona in Breda: geïsoleerde afdeling in ziekenhuis Langendijk

In ziekenhuis Langendijk in Breda wordt vanaf maandag een geïsoleerde afdeling geopend met twintig bedden waar ouderen die besmet zijn met het coronavirus verpleegd kunnen worden.

De afdeling is bedoeld voor ouderen die er nog redelijk aan toe zijn en op de afdeling in afzondering in de gaten worden gehouden en verpleegd. Die verzorging gebeurt door medewerkers van de ouderenzorginstellingen Thebe en De Mark.

Druk verlichten

De afdeling is bedoeld om de druk op de bedden in het Amphia aan de Molengracht waar nu coronapatienten liggen, te verlichten. Ook is er plaats voor ouderen met corona die nu thuis door de thuiszorg verzorgd worden. De afdeling wordt dit weekend gebruiksklaar gemaakt en zal vanaf maandag via een aparte ingang bereikbaar zijn. Ouderen kunnen er alleen met een verwijzing van hun huisarts of de specialist in het ziekenhuis worden opgenomen. Indien nodig kan de afdeling worden uitgebreid.

Meer plaatsen in Brabant