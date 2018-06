Extra lange goederentreinen over Brabants spoor

hartje breda Brasserie Het Kwartier wordt The Big Bread Kitchen

11:00 BREDA - Nog een weekje en dan is Brasserie Het Kwartier aan het Dr. Struyckenplein verleden tijd. De ijssalon is verkocht en wordt een vestiging van The Big Bread Kitchen. Eigenaresse Josien van der Klaauw gaat zich richten op de zakelijke- en particuliere markt.