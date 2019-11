Extra jongerenwerkers nodig om jeugd uit criminaliteit te houden

Spanjaard rijdt op A16 100 kilometer per uur... te hard

0:18 BREDA - Of hij iets mee heeft gekregen van de stikstofdiscussie en bijbehorende mogelijke maatregel om de snelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen, is de vraag. Maar een Spanjaard die woensdagavond over de A16 bij Breda reed zou de snelheidsbeperking waarschijnlijk een worst zijn. Tijdens zijn rit naar Brussel reed hij bijna 100 kilometer per uur te hard.