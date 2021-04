Extra geld voor Bredase cultuur en voor wijkcentra

Het geld wordt ingezet ‘om Breda weerbaar en wendbaar te houden in en na de coronacrisis’, zo schrijven wethouder Marianne de Bie (Cultuurbeleid en creatieve industrie) en Miriam Haagh (wijken en dorpen). In totaal is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor cultuur en 400.000 voor de wijk- en dorpscentra. Ook wordt het subsidieplafond voor de makersregeling opgehoogd van 50.000 euro naar 300.000 euro.

,,Hiermee kunnen deze groepen de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie in de eerste helft van 2021 opvangen", aldus De Bie. De subsidie voor de wijk- en dorpscentra kan vanaf nu tot en met 30 juni aangevraagd worden via de Coronawebsite van de gemeente. De cultuursubsidies kunnen van 1 tot en met 31 mei aangevraagd worden.

Perspectief

Breda gaat investeren, omdat de stad ook na Corona een sterke kunst- en cultuurketen wil behouden. De Bie: ,,Perspectief voor de sector is hard nodig, omdat ze nu moeten investeren om straks weer culturele producties te kunnen draaien. Ook de amateurkunst kampt met de gevolgen van de coronamaatregelen: teruglopende ledenaantallen, minder contributie of andere inkomsten en doorlopende kosten voor beroepskrachten. De zelfstandige makers worden met name hard getroffen, omdat hun inkomsten vaak volledig wegvallen en de kosten niet minder worden. De ondersteuning is voor organisaties en ondernemers in de professionele- of amateurkunst, voor ZZP-ers en ook voor organisaties die geen cultuursubsidie ontvangen van gemeente Breda. Dat kan variëren van dans, toneel, film, beeldende kunst, erfgoed, design en alle vormen daartussen.”