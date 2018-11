TILBURG/BREDA - De politie in West-Brabant en Zeeland intensiveert de jacht op de grote bazen van de ondermijnende criminaliteit. Dat zegt politiechef Hanneke Ekelmans van de politieregio.

Ze spreekt van een nieuwe strategie die mogelijk is nu minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) de regio vele miljoenen extra heeft gegeven voor met name de bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit.

Buiten schot

Tot nog toe ontbrak het met name de recherche in de regio vaak aan capaciteit in om 'door te pakken‘’, beaamt Ekelmans. Daardoor bleven financiers en organisatoren van bijvoorbeeld grootschalige cocaïnesmokkel en de productie van synthetische drugs (xtc, amfetamine) dikwijls buiten schot.

Quote De vraag is of je moet blijven investeren op afvaldum­pin­gen alleen. Of dat je de financiers van het drugslab aanpakt Hanneke Ekelmans, Politiechef

Met de extra miljoenen voor de politieregio is de tijd rijp om het moeilijke onderzoek op te tuigen naar deze leiders van de onderwereld, zegt de politiechef: ,,De vraag is of je moet blijven investeren op afvaldumpingen alleen. Of dat je de financiers van het drugslab aanpakt. We kunnen en gaan die stap nu maken.”

Ontregelen

Het beleid van de recherche en andere opsporingsinstanties was tot nog toe vooral het ontregelen van drugssmokkel, -productie en -handel door snelle ‘interventies’, de zogeheten korte klap. De afgelopen jaren rolde de politie zo tientallen drugslabs in de regio op en nam ze talrijke megazendingen cocaïne in beslag, om nog maar niet te spreken van de honderden opgeruimde hennepplantages.

Ondergeschikten

De tactiek van de ‘korte klap’ en het afpakken van criminele winsten deed veel misdaadorganisaties (financieel) pijn, maar bracht de drugscriminaliteit alles behalve tot stilstand. Bij de afgebakende politie- onderzoeken en rechtszaken werden meestal alleen ondergeschikte verdachten veroordeeld, onder wie laboranten, chauffeurs, telers en andere helpers. Bij gebrek aan capaciteit volgde zelden strafzaken tegen de grote criminele bazen en financiers achter de drugsmisdrijven.

‘Beter zicht’