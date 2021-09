Extra dimensie maakt Burendag nog leuker

BREDA - De jaarlijkse Burendag kreeg dit jaar een extra dimensie. Met corona voor het grootste deel in de achteruitkijkspiegel konden buren en buurtgenoten weer ‘normaal’ bij elkaar komen. Op heel veel plekken in Breda werden bijeenkomsten georganiseerd. Eigenlijk was het Burenweekend, want er werd twee dagen voor uitgetrokken. Het perfecte nazomerweer zorgde voor de gewenste omlijsting.

Een enorme respons was er in Prinsenbeek, waar zaterdag maar liefst 217 bewoners deelnamen aan een ‘rommelroute’, een soort rommelmarkt die door het hele dorp slingerde. ,,Het was echt heel leuk, in alle straten was wel wat te doen’’, zegt Rosalie van den Durpel.

,,We hopten op iets van zestig deelnemers, dat het er zoveel zijn geworden overtrof onze stoutste verwachtingen. De mensen hebben rommelmarkten zo gemist, anderhalf jaar kon er bijna niks. We hadden allemaal behoefte aan een uitje. Het zorgde voor veel reuring in Prinsenbeek. Met name in de ochtend was het lekker druk, ‘s middags was het wat minder. Nu gaan we eens rustig kijken of het voor herhaling vatbaar is.’’ Gezien de animo lijkt dat geen lastige overweging.

Ook de Nachtegaalstraat in de Belcrum was zaterdag het toneel van een straatbarbecue. Carin van der Heiden, die vier jaar in de straat woont, was met Carola Kras de grote motor achter het feest. ,,Twee jaar geleden hadden we hier ook een grote barbecue’’, zegt ze nadat ze een plank met een gerookte zalm op tafel zet. ,,Heel gezellig, dat wilden we vorig jaar ook weer, maar ja. Voor dit jaar planden we er weer een, en die bleek samen te vallen met de Burendag. Dus hebben we gebeld en het hele pakket met vlaggetjes en een spandoek besteld.’’

Straatbarbecue in de Nachtegaalstraat.

Door de feesttent en het springkussen moest de Nachtegaalstraat worden afgezet, waardoor er een vergunning nodig was. Van der Heiden: ,,We waren eigenlijk te laat met die aanvraag, maar gelukkig stelde de gemeente zich na de nodige inspanningen van ons coulant op. En dus zitten we hier nu.’’

Of we het volgend jaar weer doen? Ja, dit houden we er in

,,Of je het nou onder de vlag van de Burendag doet of niet, het zorgt voor meer samenhang in de straat’’, merkt Kras. ,,Je maakt toch makkelijker een praatje, je klopt toch eerder bij elkaar aan. Zonder bij elkaar de deur plat te lopen. Van de 25 woningen doen er 18 mee. Vijf konden niet door vakantie of andere omstandigheden, twee hadden geen behoefte. En we hebben vanavond ook mensen op de barbecue die hier binnenkort komen wonen. Zijn die meteen lekker ingeburgerd. Of we het volgend jaar weer doen? Ja, dit houden we er in.’’

In de Haagse Beemden sloot zondag het Oogstfeest van de Kapeltuin aan bij de Burendag, naast de eerste BurenSale. Niet dat buren te koop werden aangeboden, maar op tientallen adressen boden bewoners een bonte mix van spullen aan in hun tuin, in garages en vanuit kofferbakken. Het Oogstfeest in de Kapeltuin lokte enkele tientallen bezoekers met fruit, zelfgemaakte cupcakes, jam en andere delicatessen. Er was muziek en voor de kleintjes een springkussen.

Mensen maken er echt een feestje van

Buurthuis Gageldonk was blij met de ruim 100 deelnemers aan de BurenSale. ,,En er kwamen er spontaan nog een hoop bij’’, aldus voorzitter Latifa Cherrabi. ,,De mensen reageren heel enthousiast, het weer kan niet beter. Op sommige plekken maken de mensen er echt een feestje van. En het is goed voor deze wijk, waar meer samenhang tussen de bewoners altijd welkom is.’’

Het Oogstfeest van de Kapeltuin in de Haagse Beemden sloot aan bij de Burendag.