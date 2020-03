Extra coronabedden in Amphia

Klep stond per ongeluk open: bergboezem boven Breda ondergelo­pen

19:00 BREDA - De vierde bergboezem boven de Haagse Beemden in Breda is per ongeluk onder water komen te staan. Althans, een deel van het 280 hectare grote gebied staat blank. Oorzaak: een in- en uitlaatklep in de dijk aan rivier de Mark ter hoogte van Terheijden stond open. En dat was volgens het waterschap niet de bedoeling.