Extra camperplaatsen? Breda laat het aan de markt over

Hommage aan fotograaf Hans Chabot: ‘Hij wilde gewoon mooie foto’s maken’

BREDA - Dromen van de toekomst is een duik in het verleden van Breda. Deze buitenexpositie is een hommage van Stedelijk Museum en Stadsarchief Breda aan fotograaf Hans Chabot. Het is tevens hun cadeau aan Breda Photo, dat het tienjarig bestaan viert.

7 september