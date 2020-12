Extinction Rebellion demonstreert zaterdag in centrum van Breda

Ton Wijngaards (87) stopt na halve eeuw als dirigent: ‘Mijn leven is een en al muziek, aan alle kanten’

19:04 ETTEN-LEUR/BAVEL - De eerste keer dat echtgenote Toos zijn moeder zou ontmoeten, moest Ton Wijngaards nog ‘even’ een arrangement inspelen. Het Bredaas Kamerorkest nam een 45-toerenplaatje op. Ga maar vast, had hij gezegd, ‘ik ben er over twintig minuten’. ,,Maar de opnames duurden uren. Ik kwam pas om half een thuis. Zij had alleen bij ons thuis gezeten, tot ze boos naar huis was gefietst. Terecht hoor.”