Expositie over mensenhandel op Chasséveld Breda: ‘Seksuele uitbuiting komt nog vaak voor’

BREDA - Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij. Het komt ook in Nederland nog veel te vaak voor. Een expositie op het Chasséveld in Breda laat de verhalen achter mensenhandel zien.

Op het Chasséveld staan van 4 tot 25 mei grote billboards met foto’s en verhalen van dertig slachtoffers van mensenhandel. Uit onderzoek van Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar blijkt dat er in Nederland jaarlijks tussen de 5000 en 7.500 mensen slachtoffer worden van een vorm van mensenhandel. In ongeveer 1300 gevallen gaat het om minderjarige slachtoffers. Zo'n 1400 mensen worden door criminelen uitgebuit. De politie pakt jaarlijks ongeveer 120 daders op.

Beschermen

Op dit moment wordt het Bredase beleid op het gebied van mensenhandel voorbereid. Burgemeester Paul Depla onderstreepte eind april in een raadsbrief het belang van aandacht hiervoor. Depla: ,,Vluchtelingen uit Oekraïne zitten in een kwetsbare en afhankelijke positie. Denk hierbij aan mogelijke seksuele intimidatie en arbeidsuitbuiting. Op dit moment wordt er ingezet op preventie en signalering om bijvoorbeeld de Oekraïense vluchtelingen informatie te geven over hun rechten en waar zij terecht kunnen voor hulp als ze in een onveilige situatie zitten.”

Repressie

Het beleid moet straks in Breda inzicht gaan bieden in de ontwikkelingen bij mensenhandel, het beschermen van slachtoffers en inzetten op preventie en repressie om mensenhandel te voorkomen. Op woensdag 11 mei is er een bijeenkomst over mensenhandel in de Avenue in Breda.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Utrecht pakt de raamprostitutie fors aan. Aanleiding zijn steeds hardere aanwijzingen dat de helft tot mogelijk 80 of 90 procent van de vrouwen in meer of mindere mate gedwongen in de prostitutie zit. © Hollandse Hoogte / ANP

Belangen

De fototentoonstelling Open je ogen is een initiatief van CoMensha, het landelijke Coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland, dat zich inzet voor een beter leven voor slachtoffers. Eén van de activiteiten is een bewustwordingscampagne, die onder meer bestaat uit de mobiele buitententoonstelling. De dertig portretten en verhalen van slachtoffers staan symbool voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen plaatsvindt. Deze reizende tentoonstelling zal zoveel mogelijk gemeenten, organisaties en scholen in Nederland aandoen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. De foto's zijn gemaakt door Ernst Coppejans en Mirjam Bekker-Stoop.

Avenue

Woensdag 11 mei is er van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst over mensenhandel in de Avenue, Waterstraat 5 in Breda met onder meer CoMensha, burgemeester Paul Depla, ervaringsdeskundige Brian Varma. Aanmelden bij fa.dap@breda.nl. Zie: comensha.nl voor meer achtergrondinformatie en een podcastserie over mensenhandel.