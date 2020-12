Expositie 55 jaar Bosuilendorp toont oude glorie en nieuwe tradities

ULVENHOUT - De prinsencapes hangen keurig om de schouders van de paspoppen. De vitrines zijn gevuld met kleurrijke herinneringen aan 55 jaar carnaval in Bosuilendorp. En natuurlijk hangt de galerij der prinsen er, compleet tot en met 2020. De expositie Vijf maol elluf, ut ging vanzelluf is klaar voor de opening zondag.

Quote In 2007 stond een nieuwe generatie op om carnaval in Ulvenhout uit het slop te trekken, met succes John Vester, Stichting Ulvenhouts Carnaval De afgelopen maanden zijn leden van de Stichting Ulvenhouts Carnaval (S.U.C.) de archieven ingedoken om herinneringen op te diepen aan 55 jaar carnaval in Bosuilendorp, zoals Ulvenhout heet tijdens het zottenfestijn. Foto’s, emblemen, medailles, steken en kettingen van oud-prinsen, evenals scepters, vullen de vitrinekasten in heemkundemuseum Paulus van Daesdonck.

S.U.C.-secretaris John Vester is een van de vrijwilligers die de expositie mee heeft opgetuigd. ,,Het is een combinatie van oude beelden en tradities, tegenover de veranderingen die het feest in Ulvenhout sinds 2007 heeft doorgemaakt.” Dat jaar was een kantelpunt in de carnavalsgeschiedenis, zegt Vester. ,,Het feest was ingedut, een nieuwe generatie stond op om carnaval uit het slop te trekken. Met succes, want inmiddels is het weer een echt dorpsfestijn.”

Volledig scherm Een vrolijke foto uit de optocht van Bosuilendorp in 2019, met de wagen van CV De Boereknuppels. © Pix4Profs / Johan Wouters

De S.U.C. baalt dan ook dat het carnavalsjubileum niet optimaal gevierd kan worden in februari. ,,Er lagen mooie plannen, maar we moeten ons erbij neerleggen dat carnaval er dit seizoen anders uit zal zien. Met deze tentoonstelling krijgt het jubileum toch de nodige aandacht. En er komt een boek aan over 55 jaar Bosuilendorp.”

Jubileumboek

Quote Door bezoekers aan te moedigen hun mooie momenten te delen, maakt de tentoon­stel­ling nog levendiger John Vester, Stichting Ulvenhouts Carnaval De publicatiedatum van het boek is nog niet bekend, maar is het zeker voor half februari klaar. Vester: ,,Met de jubilea van 33 jaar en 44 jaar zijn ook boeken uitgebracht. Toch vonden we het relevant nu opnieuw wat op papier vast te leggen. Sinds de opleving van carnaval in ons dorp na 2007 is er amper wat beschreven. We vinden het belangrijk dat die herinneringen bewaard blijven.”

De expositie is deels interactief, want er zijn twee wanden van kurk waar bezoekers zelf carnavalsfoto’s kunnen ophangen en geschreven herinneringen. Vester: ,,We weten als organisatie veel, maar niet alles. Door bezoekers aan te moedigen hun mooie momenten te delen, maakt de tentoonstelling nog levendiger.”

Opening

De tentoonstelling wordt zondag geopend door burgemeester Paul Depla met het onthullen van het nieuwe wapen. De openingsdag nagenoeg uitverkocht. Per tijdsblok van een half uur mogen maximaal zes personen tegelijk naar binnen, mondkapjes zijn verplicht. De expositie is gratis te bezoeken, alleen met reservering via mail: secretariaat@bosuilendorp.nl.

Het museum aan de Pennendijk 1 is op de openingsdag open van 11.11 tot 16.11 uur, daarna elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en voor groepen op afspraak. De carnavalstentoonstelling sluit op aswoensdag, 17 februari 2021.