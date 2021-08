Expositie 55 jaar Bosuilen verlengd tot 11-11

Transforma­tor­huis­je Breda gaat in vlammen op: ‘Ik kon meteen niks meer’

12 augustus BREDA -,,Even kijken of het werkt… Ja, het licht brandt. Mooi.’’ Yvonne Tol, eigenaresse van zonnestudio La Costa in de Wilhelminastraat in Breda, kan weer aan de slag. Na het omzetten van een aardlekschakelaar springt alle verlichting weer aan.