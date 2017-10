Explosief tot ontploffing gebracht in bos Chaam

Gemeente zoekt naar drugsafval bij Galderse Meren vanwege zieke honden

14:50 BREDA - Toezichthouders van de gemeente hebben de afgelopen dagen naar drugsafval en giftige stoffen gezocht bij de Galderse Meren in Breda. Uit een melding bleek dat honden ziek zouden zijn geworden, omdat ze in aanraking waren gekomen met afval in het gebied.