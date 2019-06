Explosief gevonden na mislukte plofkraak bij ABN AMRO in Zundert

Onderne­mers: ’Rondpompen van werkzoeken­den moet stoppen’

7:00 ROOSENDAAL - Mooi dat van alles wordt geprobeerd om (langdurig) werkzoekenden aan de slag te krijgen. Maar belangrijk is vooral dat zij aan het werk blíjven. ,,We zien te vaak dat mensen na korte tijd opnieuw in een uitkeringssituatie en dus in de kaartenbakken van het UWV belanden. Dat rondpompen van werkzoekenden moet stoppen.”