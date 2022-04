Expert bevestigt: ‘Betonschade parkeergarage Ikea levert geen gevaar op voor klanten’

met video Bestuurder van snorscoo­ter raakt gewond bij botsing met auto in Breda, met spoed naar ziekenhuis

BREDA - De bestuurder van een snorscooter is gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Oosterhoutseweg in Breda. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

20 april