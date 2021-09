Experiment met containertuintjes start in Bredase wijk Brabantpark: ‘Gaaf’

Is aangehou­den Fransman een schuinsmar­cheer­der met pech of toch een gewiekste drugscrimi­neel?

26 september BREDA – Een 27-jarige man uit het Franse Duinkerken was óf een vreemdganger met pech of een geslepen drugskoerier. Volgens officier van justitie Tessy Kint het laatste. Zij eiste vrijdag bij de rechtbank in Breda 46 maanden cel.