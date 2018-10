Experiment CityTrees vertraagd, Breda wacht resultaten af

UPDATE Geen gewonden door grote brand in loods bij afvalver­wer­ker Ecopark aan Hazepad in Breda

7:36 BREDA - Aan het Hazepad in Breda is donderdagavond omstreeks 21.15 uur brand uitgebroken. Het ging om een grote brand in een loods bij afvalverwerker Ecopark. Even na 23.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Niemand raakte gewond