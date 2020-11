Exit oude en energie slurpende straatlamp in Breda: welkom zelfdenkende armatuur

BREDA - De straatverlichting in Breda wordt de komende jaren vervangen door slimme led-lampen. In 2030 moet deze operatie, die in totaal 22,5 miljoen euro gaat kosten, achter de rug zijn. ‘De besparing is enorm.’