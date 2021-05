Excuusbrief voor 600 patiënten na fout bij uitnodiging coronaprik

Eindelijk: ruimen van vervuilde grond Tuinen van Genta kan beginnen

7:00 BREDA - De omvangrijke sanering van het bouwterrein Tuinen van Genta aan de Teteringsedijk in Breda begint in juni. Dat mag best een mijlpaal heten: er wordt al sinds 2007 over nieuwbouw gesproken op het terrein van de voormalige sigarenfabriek. Op sommige plekken is sprake van ernstige verontreiniging met zware metalen (koper, zink, lood, arseen en nikkel).