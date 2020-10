Excuses VVD Breda voor rommelige aanpak inburgering

Door corona is de notitie blijven liggen

De VVD pleitte voor strenge regels voor statushouders. De inburgering van nieuwkomers komt vanaf juli volgend jaar bij de gemeenten te liggen. De roep om strenge regels roept irritatie op bij andere partijen, omdat deze al in de nieuwe wet zijn opgenomen. Manon Stevens (VVD): ,,We wilden het hier in januari over hebben, maar door corona is de notitie blijven liggen. Het is in feite een achterhaald stuk. Toch was de discussie niet overbodig, want er is veel informatie naar boven gekomen.”