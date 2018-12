Excuses Stichting Gala Breda en De Graanbeurs: ‘Balen dat burgemeester het feest heeft afgeblazen’

Omdat vrijwel alle scholieren tegelijkertijd naar binnen wilden, ging het mis en raakten sommige feestgangers in de verdrukking. Twee leerlingen raakten in het gedrang onwel. Tientallen agenten werden ingezet om de ontruiming van De Graanbeurs in goede banen te leiden toen burgemeester Paul Depla rond 23.00 uur besloot het feest af te blazen.

SGB en De Graanbeurs bieden hun excuses aan in een verklaring op de Facebook-pagina van de stichting. ‘Wij vinden het ontzettend ellendig en balen er enorm van dat de burgemeester maandagavond het SGB Gala heeft afgeblazen. Jonge enthousiaste feestgangers is hierdoor een mooie avond ontzegd. En mooie avonden vol leuk stapplezier voor jongeren zijn iets wat wij al acht jaar succesvol jaarlijks realiseren, eigenlijk vrijwel altijd zonder wanklank. Dit doen wij altijd in goed overleg met het team achter Kerkplein en De Graanbeurs, die ons altijd de locatie, beveiliging, bar en personeel verschaffen voor het feest.’

Storm aan kritiek

Sinds maandagnacht regent het verwensingen, klachten en ontevredenheid en veel vragen over restitutie van de entree (20 euro) aan het adres van SGB en De Graanbeurs. “De vragen begrijpen we. Als het aan De Graanbeurs, de politie en aan SGB had gelegen, zouden we het feest vervolgd hebben nadat de politie tegen ons zei: ‘Zet maar op Facebook dat jullie zo weer verder gaan, het ziet er goed uit’. Dat deden we, maar daarna kregen we om een andere reden te horen dat het feest toch geen doorgang kon vinden.”



Politie: geen sprake van advies

Een woordvoerder van de politie ontkent met klem dat de politie dat advies aan de organisatie heeft gegeven. Wat de SGB en De Graanbeurs beweren, is volgens hem ‘een vertekening van de werkelijkheid’. “We hebben hebben nooit geadviseerd dat als ze iets op Facebook zetten het feest weer kon doorgaan. We hebben die avond gezien dat mensen onwel werden. Er waren risico's en er was een kans op verstoring van de openbare orde. We hebben onze waarnemingen aan de burgemeester doorgegeven en hem ook aangeraden daar wat aan te doen.”

Crowd control

In de verklaring staat verder het volgende: ‘Gezien het feit dat: 1. De Graanbeurs de crowd control op de avond zelf op zich heeft genomen, (2.) De politie in eerste instantie op de drukte aan de deur afkwam en hierover vervolgens in overleg is geweest met De Graanbeurs en (3.) de burgemeester naar aanleiding van geconstateerd alcoholgebruik door een minderjarige uiteindelijk heeft besloten het evenement te beëindigen, hebben SGB en De Graanbeurs de situatie dinsdagochtend besproken. De Graanbeurs heeft daarop meteen een verzoek neergelegd bij de gemeente om met de burgemeester in gesprek te treden over de situatie. Wij wachten het gesprek af dat De Graanbeurs en de burgemeester zullen hebben en zodra er duidelijkheid is over een mogelijke oplossing, dan melden wij ons weer. In de tussentijd kunnen wij niets anders van jullie vragen dan geduld te hebben.’

Te veel kaarten

In het statement wordt met geen woord gerept over de kritiek van burgemeester Depla dat ‘er waarschijnlijk veel te veel kaarten voor het scholierengala’ waren verkocht.