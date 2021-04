Examenstunt met tientallen leerlingen beëindigd in het Wilhelminapark vanwege ‘samenscholing’

Mezz in Breda eindelijk weer open: 'Ik wilde gewoon zo graag naar een concert’

28 april Blaudzun sloot de reeks van drie pilots in het Bredase poppodium Mezz af. Maximaal 100 bezoekers per avond, steeds in 10 minuten tijd uitverkocht. Bovendien had iedereen daar dat vervelende sneltestje vooraf graag voor over.