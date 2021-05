Examens tijdens corona: in een tent op het schoolplein of in de kerk

Dorpsraad wil recreatie­plas ten zuiden van Bavel, geen bedrijven: ‘Bij dorp hoort landelijke uitstra­ling en groene omgeving’

14 mei BAVEL - Een recreatieplas aan de rand van het dorp, op de plek van ‘de put van Oomen’. Het is een van de toekomstdromen in de visie die de Dorpsraad Bavel onlangs presenteerde. Net als een kiosk in het park, uitgebaat door vrijwilligers. ,,Het dorp kan zeker op recreatiegebied wel wat meer reuring gebruiken.”