Ex-voorzitters dorpsraden Bavel en Ulvenhout: belangen dorpen botsen nogal eens met die van de stad

Alwel in Breda ‘op koers’ met verduurza­men van woningen

29 januari BREDA - Nog dit jaar wil corporatie Alwel 400 woningen in Breda verduurzamen. Het gaat om huizen in de IJpelaar, Princenhage, het Liniekwartier en wooncomplex Aardrijk in de Haagse Beemden. Ook worden er voorbereidingen getroffen 450 andere woningen in Breda te verduurzamen.