Ex-partner blijft vastzitten voor doodslag op motorclubkopstuk Michel Weiss in Breda

Bredase dj’s en artiesten opnieuw straat op tegen coronabe­leid: ‘Kabinet doet maar wat’

BREDA - ‘Breda is er klaar mee’. Die boodschap wil de organisatie van de tweede muziekdemonstratie zaterdagmiddag in Breda nogmaals luid en duidelijk uitdragen. DJ Joost Eras: ,,De horeca is wederom de dupe van de coronamaatregelen. Het kabinet doet maar wat, zonder bewijs dat de maatregelen zin hebben en zonder visie.”

15 november