Evi (14), Guusje (15) en Dunya (10) zijn de nieuwe Jeugdhelden van Breda

BREDA - Breda zet drie kinderen in het zonnetje vanwege een bijzondere prestatie. Evi de Jongh (14), Guusje Hofman (15) en Dunya van Bergen (10) zijn woensdagmiddag benoemd tot ‘Jeugdheld van Breda’ en kregen daarvoor een speciaal lintje.

Uit zeven voordrachten zijn deze drie jonge inwoners van Breda gekozen als jeugdhelden. Ze ontvingen daarvoor een lintje uit handen van burgemeester Paul Depla en Marianne de Bie, wethouder jeugd. Met dit initiatief wil de gemeente speciale aandacht voor jongeren die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om Breda een ‘nog mooiere en sociale plek in Nederland te maken’.

Evi de Jongh, 14 jaar, zamelt al heel wat jaren geld in voor kankerbestrijding. Zij is hier mee begonnen omdat haar opa een paar jaar geleden getroffen werd door kanker. Evi houdt ook acties op haar school Scala. Zij heeft een avond georganiseerd voor KIKA en samen met burgemeester Paul Depla de opening gedaan. Aan het eind heeft ze ook de cheque met de opbrengst 10.071,94 euro in ontvangst genomen.

Guusje Hofman, 15 jaar, geeft training en is vrijwilliger bij voetbalclub UVV’40. Zij geeft twee keer per week training aan de jongensteams en het meisjesteam van de JO9-5M. Op zaterdag coacht ze de wedstrijden van het team. Daarnaast helpt ze in de projectgroep Grote Clubactie en bij activiteiten zoals het jeugdtoernooi.

Dunya van Bergen, 10 jaar, heeft een jaar lang in de leerlingenraad gezeten van basisschool De Wildert. Zij heeft zich ingezet om afval te scheiden in de klassen, omdat zij dit thuis al deed. Ook heeft zij het idee aangedragen om tijdens de kerstperiode geld op te halen voor de Plastic Soup Foundation. Hiervoor is een activiteitenveiling gehouden op de school, waarbij zowel ouders als leerlingen betrokken waren.