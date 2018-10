Evenementenfonds Breda zoekt meer steun

Motief om gas te spuiten in café Janssen nog onbekend

14 oktober BREDA - Het is volstrekt onduidelijk wat het motief kan zijn geweest van de vermoedelijke dader om in de nacht van vrijdag op zaterdag met een gas te spuiten in café Janssen in Breda. De 22-jarige Oosterhouter die er voor is aangehouden, is verhoord, maar beroept zich op zijn zwijgrecht.