Evenementenbranche slaat alarm en kleurt panden rood: ‘Er is geen enkel vooruitzicht’

WEST-BRABANT - Enkele panden in de regio zijn dinsdagavond in het rood gehuld. Om vijf voor twaalf zullen alle lichten weer doven. Het is een landelijke actie van de evenementenbranche, een ‘red alert’, omdat die sector door de coronacrisis in zwaar weer verkeert.

Het is vijf voor twaalf, voor de technici, de geluidsmannen en-vrouwen en alle andere toeleveranciers van de evenementenbranche. Met de afgelasting van alle grote feesten en festivals, en het wegvallen van veel theatervoorstellingen, concert en beurzen, staat het water veel ondernemers aan de lippen. Door heel Nederland kleurden dinsdagavond gebouwen rood.

Zo ook het stadskantoor in Breda. Met de actie ‘Red Alert’ doen de initiatiefnemers een beroep op de politiek. ,,Dat de maatregelen er zijn, dat snappen we”, zegt Peter Heijmans van Multar Event Support. ,,Daar kan iedereen wel iets van vinden, maar het is wat het is. Wat we vragen is om ons gedurende deze periode niet in de steek te laten.” Met de versoepeling van de regels rondom theatervoorstellingen, concerten en evenementen, is het einde van de ellende voor veel bedrijven in de branche nog niet in zicht.

,,We doen nu af en toe een bruiloft of soortgelijke feesten”, zegt Samantha Lachman van Sanila Productions. ,,Maar normaal zijn dat de kleine opdrachten die je er even bij doet. Onvoldoende om je bedrijf draaiende te houden. En wat denk je van tentenverhuurbedrijven, de leveranciers van dixies of aggregaten. Het zij heel veel bedrijven die nog steeds hard geraakt worden. We hebben het vijf maanden volgehouden, maar er staan nu steeds meer bedrijven op omvallen.”

De actie in Breda begon om 21.00 uur in een dijk van onweersbui. ,,Maar dat zijn we wel gewend”, merkt een doorweekte Samantha droogjes op. Om stipt vijf voor twaalf gaat symbolisch de stekker eruit en het licht op zwart.

Ook het bedrijfspand van Wim van den Dungen uit Raamsdonksveer lichtte rood op. Er moet snel iets veranderen volgens de verhuurder van LED-schermen. Net als veel technisch leveranciers in de evenementenbranche wordt hij zwaar getroffen door de coronacrisis.

2020 beloofde nog zo’n mooi jaar te worden, met het Songfestival en het EK-voetbal op de planning. Maar corona zette een streep door veel evenementen. ,,En dat doet pijn”, zegt Van den Dungen. Hij verhuurt zijn aanhangers met LED-schermen al jaren tijdens evenementen in de regio.

Quote Met het schrappen van alle evenemen­ten worden zóveel bedrijven geraakt Wim van den Dungen , Ondernemer uit Raamsdonksveer

,,Zoals de Veerse Dag en Paaspop in Den Hout. Het zijn kleine evenementen ten opzichte van een Pinkpop, maar die maken een grote waar ik van kan leven.” Momenteel hebben hij en veel collega’s amper werk. ,,Met het schrappen van alle evenementen worden zóveel bedrijven geraakt. Ik denk niet dat mensen dat altijd beseffen.”

Geen vooruitzicht

Want de toekomst is voor ondernemers als Van den Dungen onzeker. ,,Er is geen enkel vooruitzicht. We weten niet wanneer we weer aan het werk kunnen en tot wanneer er financiële steun is vanuit de overheid.”

In de crisismaanden bedacht hij verschillende manieren om geld te verdienen, zoals het verhuren van een wellness hottub en organisatie van drive-in bioscoop. ,,Maar het is in deze tijd niet eenvoudig om er winst uit te halen. En ik kan moeilijk mijn investering op Marktplaats zetten; niemand heeft nu LED-schermen nodig.”

Het verlichten van de gebouwen gebeurt in het kader van de ludieke, wereldwijde actie ‘Red Alert’. De organisatie in Nederland is in handen van de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE). De branche hoopt de politiek wakker te schudden, doel is om de financiële steunpakketten verlengd te krijgen.