Evenementen schakelen mogelijk extra beveiliging in bij politiestaking

,,Het is nog niet 100 procent zeker dat de politieacties doorgaan,'' houdt een gemeentewoordvoerder een slag om de arm, ,,maar we hebben er alle begrip voor dat de politiemensen strijden voor een goede CAO. Tegelijkertijd zouden we het zonde vinden als hierdoor evenementen niet doorgaan.''

Politie op afroep

Tijdens de stapavonden in Breda op de actiedagen treedt de politie alleen op bij incidenten met de hoogste prioriteit, of als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De gemeente heeft daarover overleg met horeca. ,,Zodat ze daar rekening mee kunnen houden en zich erop voorbereiden. Bijvoorbeeld door extra beveiligingsmensen in te zetten.'' De horeca wacht dat overleg af.

Ook NAC kijkt waar de gesprekken tussen politie en gemeente op uitlopen voordat de club maatregelen neemt. In het verleden zijn vaker wedstrijden geweest zonder aanwezigheid van politie. ,,Uitgangspunt is en blijft uiteraard een veilige voetbalwedstrijd'', zegt een gemeentewoordvoerder. Mogelijk zet NAC zelf extra beveiliging in en komt de politie alleen op afroep bij ernstige incidenten.

Volledig scherm Mogelijk zet NAC zelf extra beveiliging in en komt de politie alleen op afroep bij ernstige incidenten. © EDWIN WIEKENS

Eigen beveiliging

De meeste evenementen en festivals hebben weinig last van de politiestaking. ,,Wij werken sowieso altijd met een eigen beveiligingsbureau", zegt Antoine Janssen, voorzitter van de Veerse Dag. Dit evenement met muziekprogramma en markt in Raamsdonksveer trekt vrijdag en zaterdag duizenden bezoekers. ,,We zijn niet afhankelijk van de politie en hebben geen last van de staking. Normaal gesproken lopen agenten wel eens een rondje over het terrein. Dat zal bij deze editie dus niet het geval zijn."

De Veerse Dag huurt zo'n dertig beveiligers in. ,,De nadruk ligt op het Heereplein." Op die locatie zijn de live optredens. ,,Maar wij als bestuur en onze vrijwilligers houden ook toezicht. En de politie blijft bij calamiteiten toch bereikbaar."

Weinig problemen