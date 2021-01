Evenementen in 2021, gaan ze door of niet? ‘We houden de moed erin’

‘Het derde kwartaal van dit jaar’ is een voorspelling die deskundigen en beleidsmakers de afgelopen weken nogal eens maakten waneneer het ging over grote(re) evenementen. Meestal direct gevolgd door de toevoeging ‘op z’n vroegst’, als slag om de arm. Dat is ruim te laat voor het Bredase Jazzfestival dat jaarlijks met Hemelvaart op de evenementenkalender staat. ,,We bekijken het realistisch, laat ik het zo maar even zeggen”, stelt voorzitter Bart Wouters.