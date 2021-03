Even zijn alle ogen gericht op dat rebelse terras in Breda: ‘Zelfs Al Jazeera heeft gebeld’

NAC-vlag als hoop op betere tijden: ‘Volgend jaar sprankelen mét publiek!’

1 maart BREDA - Als de supporters niet naar NAC kunnen, dan komt NAC wel naar de supporters. Dat is in het kort het idee achter de vlaggenactie van de club. Hierbij krijgen alle seizoenskaarthouders een retrovlag van NAC om de Bredase straten geel en zwart te kleuren. In de wijk Tuinzigt, aanpalend aan het stadion, waren maandag al de eerste vaandels te zien, al mag dat volgens sommige supporters nog best wat uitbundiger.