Even wennen is het wel voor het eerste kleine publiek van de Chassé Pride: ‘Spelen met het publiek is gewoon moeilijk’

Weer omrijden in hartje Breda: deze straten liggen de komende tijd (vaker) open

4 augustus BREDA - Het is zomer en dat betekent dat de gemeente weer een hoop straten opengooit voor renovaties, nieuwe kabels en onderhoud. Een klus die, naast omwegen, soms ook voor opgetrokken wenkbrauwen zorgt. Want waarom worden sommige straten in fases opengebroken en niet in een keer?